За 20 мин поезд проходит 18 км? чему равна скорость поезда?
Математика
За 20 мин поезд проходит 18 км? чему равна скорость поезда?
Ответ(ы):
Гость:
60:20•18=54 км/ч Ответ:54 км/ч.
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