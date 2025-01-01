За 28 дней завод изготовил 1260 стиральных машин ,выпуская каждый день поровну . Скол??ко стиральных машин изготовят за 45 дней при той же производительности?

Математика

За 28 дней завод изготовил 1260 стиральных машин ,выпуская каждый день поровну . Скол??ко стиральных машин изготовят за 45 дней при той же производительности?

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