За 3 ч езды на легковой машине израсходовали 27 л бензина. На сколько часов езды хва??ит 96 л бензина, если расход его уменьшится на 1 л в час? СКАЖИТЕ ПЛИИЗ!!!
Математика
За 3 ч езды на легковой машине израсходовали 27 л бензина. На сколько часов езды хва??ит 96 л бензина, если расход его уменьшится на 1 л в час? СКАЖИТЕ ПЛИИЗ!!!
Ответ(ы):
Гость:
все все все все27 :3=996:9
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