За 3 ч езды на легковой машине израсходовали 27 л бензина. На сколько часов езды хва??ит 96 л бензина, если расход его уменьшится на 1 л в час? СКАЖИТЕ ПЛИИЗ!!!

Математика

За 3 ч езды на легковой машине израсходовали 27 л бензина. На сколько часов езды хва??ит 96 л бензина, если расход его уменьшится на 1 л в час? СКАЖИТЕ ПЛИИЗ!!!

Автор: Гость