России каждый человек потребляет ежедневно в среднем около 400 килограммов хлеба
Математика
России каждый человек потребляет ежедневно в среднем около 400 килограммов хлеба
Ответ(ы):
Гость:
Да, это правельно. В среднем от 200 кг до 400 кг. Ужасно, если честно :)
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