За 300 г и 1,4кг крупы заплатили 189р.30к.Какова цена 1 кг крупы ,если 1 кг масла стоит 225 р
Математика
За 300 г и 1,4кг крупы заплатили 189р.30к.Какова цена 1 кг крупы ,если 1 кг масла стоит 225 р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300г=0.3кг; 225×0.3=67,5(руб)-стоимость 300г масла; 189.30-67.5=121.8(руб.)-стоимость 1.4 кг крупы; 121.8÷1.4=87(руб.)-стоит 1 кг крупы; Ответ: 87 руб
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