За 300 г и 1,4кг крупы заплатили 189р.30к.Какова цена 1 кг крупы ,если 1 кг масла стоит 225 р

Математика

За 300 г и 1,4кг крупы заплатили 189р.30к.Какова цена 1 кг крупы ,если 1 кг масла стоит 225 р

Автор: Гость