За 6 ч работы 4 силосоуборочных комбайна заготовили 1560 т зелёной массы подсолнечника.За сколько часов может заготовить 520 т зелёной массы подсолнечника один комбайн. Помогите с условием

Математика

За 6 ч работы 4 силосоуборочных комбайна заготовили 1560 т зелёной массы подсолнечника.За сколько часов может заготовить 520 т зелёной массы подсолнечника один комбайн. Помогите с условием

Автор: Гость