За 6 ч работы 4 силосоуборочных комбайна заготовили 1560 т зелёной массы подсолнечника.За сколько часов может заготовить 520 т зелёной массы подсолнечника один комбайн. Помогите с условием
Математика
За 6 ч работы 4 силосоуборочных комбайна заготовили 1560 т зелёной массы подсолнечника.За сколько часов может заготовить 520 т зелёной массы подсолнечника один комбайн. Помогите с условием
Ответ(ы):
Гость:
1)1560:6=260(т)-заготавливали в час 4 комбайна. 2)260:4=65(т)-заготавливает в час один комбайн 3)520:65=8(ч)-за это время комбайн заготовит подсолнечник. Ответ:за 8 часов.
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