За 6 ч работы ученик изготовил 18 деталей поровну за каждый час сколько деталей изг??товит за 7 ч опытный рабочий если за 1 ч он делает на 4 детали больше чем ученик

Математика

За 6 ч работы ученик изготовил 18 деталей поровну за каждый час сколько деталей изг??товит за 7 ч опытный рабочий если за 1 ч он делает на 4 детали больше чем ученик

Автор: Гость