За 6 ч работы ученик изготовил 18 деталей поровну за каждый час сколько деталей изг??товит за 7 ч опытный рабочий если за 1 ч он делает на 4 детали больше чем ученик
Математика
За 6 ч работы ученик изготовил 18 деталей поровну за каждый час сколько деталей изг??товит за 7 ч опытный рабочий если за 1 ч он делает на 4 детали больше чем ученик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:6=3 ученик изготовил за 1 час 3+4=7 мастер изготовил за 1 час 7×7=49 мастер изготовил за все время
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