За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Известно, что мастер изготавливал в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготавливал ученик ? В первом ящике в 2 раза больше...
Алгебра
За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Известно, что мастер изготавливал в час на 5 деталей больше, чем ученик. Сколько деталей в час изготавливал ученик ? В первом ящике в 2 раза больше килограммов гвоздей, чем во втором. После того как из первого ящика взяли 5 кг гвоздей, а из второго 10 кг, в первом стало в 3 раза больше гвоздей, чем во втором. Сколько килограммов гвоздей было в двух ящиках ? помогите хотя бы с одной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача х - дет. ученик/час у- дет. мастер/час {у=х+5, 6х=4у 6х=4 (х+5) 6х=4х+20 2х=20 х=10 2 задача х - кг в 1 ящ, у- кг во 2 ящ. {у=2х, 3 (х-5)=2х-10 3х-15=2х-10 х=5 у=10 5+10=15 (кг) гвоздей в двух ящиках
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