За 6одинаковых машинок заплатили 72 руб. а за 4 одинаковые куклы -96 руб.Во сколько ра?? цена машинки меньше цены куклы

Математика

За 6одинаковых машинок заплатили 72 руб. а за 4 одинаковые куклы -96 руб.Во сколько ра?? цена машинки меньше цены куклы

Автор: Гость