За 6одинаковых машинок заплатили 72 руб. а за 4 одинаковые куклы -96 руб.Во сколько ра?? цена машинки меньше цены куклы

Математика
За 6одинаковых машинок заплатили 72 руб. а за 4 одинаковые куклы -96 руб.Во сколько ра?? цена машинки меньше цены куклы
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Гость:
На 24 раза машинки стоять меньше кукол
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