1)Укажите неверное соответствия. А.теплоход-резина Б.кресло-бамбук В.гвоздь-воск Г.копье-бумага 2)выразите растояние ,равное 354000мм,в метрах: А.35,4м Б.3,54м В.354м Г.0,354м 3)мельчайщая частица того или иного вкщес...

Физика

1)Укажите неверное соответствия. А.теплоход-резина Б.кресло-бамбук В.гвоздь-воск Г.копье-бумага 2)выразите растояние ,равное 354000мм,в метрах: А.35,4м Б.3,54м В.354м Г.0,354м 3)мельчайщая частица того или иного вкщества-это: А.атом Б.малекула В.кусочек Г.частичка 4)что показало открытие броуновского движения ? А.все вещества состоят из атомов Б.все вещества состоят из малекул В.атомы вещества находятся в непрерывном беспорядочном движении Г.малекулы вещества находятся в непрерывном беспорядочном движении

Автор: Гость