Упростите выражение и найдите его значение a)4(2a-5b)-5(3a-4b)при a=-3,b=-303
Алгебра
Упростите выражение и найдите его значение a)4(2a-5b)-5(3a-4b)при a=-3,b=-303
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрой скобки, там получится -7a и оно равно 21
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