Помогите! Прочитанных страниц книги в 4 раза больше, чем не прочитанных. Сколько страниц может быть в книге: 142 страницы, 144 страницы или 145 страниц? Сколько прочитанных страниц книги? заранее спасибо!!!!!
Математика
Помогите! Прочитанных страниц книги в 4 раза больше, чем не прочитанных. Сколько страниц может быть в книге: 142 страницы, 144 страницы или 145 страниц? Сколько прочитанных страниц книги? заранее спасибо!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-непрочитанных страниц,4х-прочитанных страниц.Составим уравнение х+4х=145,5х=145 х=145:5=29 .,следовательно 29-непрочитанных ,а 4*29=116 стр.прочитанных. .Числа 142,144 не подходят,т.к делятся с остатком.
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