Помогите! Прочитанных страниц книги в 4 раза больше, чем не прочитанных. Сколько страниц может быть в книге: 142 страницы, 144 страницы или 145 страниц? Сколько прочитанных страниц книги? заранее спасибо!!!!!

Математика

Помогите! Прочитанных страниц книги в 4 раза больше, чем не прочитанных. Сколько страниц может быть в книге: 142 страницы, 144 страницы или 145 страниц? Сколько прочитанных страниц книги? заранее спасибо!!!!!

Автор: Гость