Кто был основателем франциск ассизский

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На рубеже XII-XIII веков католический Запад был охвачен сильным духовным движением. Оно выразилось в широком распространении ересей. Вальденсы и другие еретики этого времени противопоставляли апостольскую нищету богатству и блеску римской церкви. Их проповедь евангельской бедности производила глубокое впечатление на всех религиозных людей. Знаменитый папа Иннокентий III (1198-1216) счёл нужным обратить этот принцип на пользу римской церкви и оказал тем очень важную услугу ей. Возникшие при нем нищенствующие ордена сделались могущественнейшими опорами папской власти.В 1182 году у богатого купца в городе Ассизи (итальянская область Умбрия) родился сын, получивший имя Франциска (Франческо). Мальчик рано стал проявлять сильную склонность к странным поступкам. На 25 году жизни Франциска охватил религиозный энтузиазм. Непосредственным поводом к этому было впечатление, произведенное на него (1208 г.) при богослужении в церкви Богоматери чтением того места евангелия от Матфея, в котором передаются слова, сказанные Спасителем в напутствие апостолам, посылаемым на проповедь веры: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха» (Матф. X, 9, 10). До того дня Франциск любил веселиться; теперь он бросил щегольство, надел нищенскую одежду, стал спать на голой земле с камнем под головой вместо подушки, стал жить милостыней.