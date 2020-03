Помогите пожалуйста!!! С девятым номером!!!

Гость: Гость:

My favourite Cartoon character is a rabbit from the cartoon «Ну, погоди». The main characters of the cartoon are a rabbit and a wolf. The wolf is stupid and wicked. He tries to catch the rabbit, but can`t. The rabbit is kind and clever. Не is a small boy with big eyes and nice smile. He has many friends, who help him to run away from the wolf. Everybody likes the rabbit. Sometimes the wolf tries to make a friend with him. They even dance, sing, play together. But they are too different to be friends. Мой любимый персонаж мультфильма это заяц из мультфильма «Ну погоди». Главные герои мультфильма это заяц и волк. Волк глупый и злой. Он пытается поймать кролика, но не может. Кролик добрый и умный. Он маленький мальчик с большими глазами и приятной улыбкой. У него много друзей, которые помогают ему убегать от волка. Все любят зайца. Иногда волк пытается подружиться с ним. Они даже вместе танцуют, поют, играют вместе. Но они слишком разные, чтобы быть друзьями.