Тема произведения сказки Шарля Перро "Золушка", подскажите пожалуйста!!!!!

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Сегодня мало кто знает о двух людях, которые внесли огромный вклад в историю человечества, сохранив для будущих поколений прекрасные образцы "устного народного творчества". Нет, это не братья Гримм! Один из них -- итальянец Джамбаттиста Базиле, написавший "Сказку сказок" (она содержала пятьдесят сицилийских сказок и была издана в 1636 году). Другой -- француз Шарль Перро. Его книга, содержащая восемь сказок, вышла в 1697. Семь из них стали классикой, и среди них "Золушка", "Синяя птица", "Спящая красавица", "Мальчик-с-пальчик". Итак, давайте потушим свет, детки, и папа расскажет вам новую сказку. СКАЗКА О СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕ Когда она родилась, колдунья предсказала ей страшную смерть -- она погибнет от укола отравленного веретена. Ее отец приказал унести из дворца все веретена, но красавица -- ее звали Талией -- все-таки укололась веретеном и упала замертво. Король, ее безутешный отец, посадил безжизненное тело дочери на обитый бархатом трон и приказал отнести Талию в их небольшой домик в лесу. Домик заперли и ушли, чтобы никогда не возвращаться. Однажды в тех лесах охотился чужеземный король. В какой-то момент его сокол вырвался из рук и улетел. Король поскакал за ним и наткнулся на маленький домик. Решив, что сокол мог влететь внутрь, кавалер влез в окно домика. Сокола там не было. Зато он нашел сидящую на троне принцессу. Решив, что девушка уснула, король принялся будить ее, но ни похлопывания по щекам, ни крики не пробудили спящую красавицу. Будучи воспламененным красотой девицы, король, по словам Базиле, перенес ее на постель и "собрал цветы любви". А потом, оставив красавицу на постели, он вернулся в свое королевство и надолго забыл об инциденте. Прошло девять месяцев. В один прекрасный день принцесса родила двойню -- мальчика и девочку, которые лежали рядом с ней и сосали ее грудь. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы однажды мальчик не потерял материнскую грудь и не принялся бы сосать ее палец -- тот самый, уколотый веретеном. Отравленный шип выскочил, и принцесса очнулась, обнаружив себя в заброшенном домике в полном одиночестве, если не считать откуда ни возьмись взявшихся прелестных младенцев. А тем временем чужеземный король, вдруг вспомнив о спящей девушке и "приключении", снова собрался на охоту в те края. Заглянув в заброшенный домик, он нашел там прекрасную троицу. Раскаявшись, король обо всем рассказал прекрасной принцессе и даже задержался там на несколько дней. Впрочем, потом он все же уехал, правда, пообещав красавице вскоре послать за ней и детьми -- за эти несколько дней они успели полюбить друг друга. Вернувшись домой, король не мог забыть о встрече с принцессой. Каждую ночь он покидал свое царственное ложе, уходил в сад и вспоминал о прекрасной Талии и ее детях -- мальчике по имени Солнце и девочке по имени Луна. А его жена -- то есть королева, которой он как-то не нашел времени рассказать о новорожденных, -- что-то заподозрила. Сначала она допросила одного из королевских сокольничих, а потом перехватила гонца с письмом короля к Талии.