Помогите составить не большой расказ про ленивую девочку

Гость: Гость:

Однажды ленивая девочка не любила у бирать за собой свои вещи. Мама пыталась науить свою дочь убираться. Ещё у девочки был братик. Однажды мама сидела и думала как научить свою дочь убираться. в это время пришёл братик (можно придумать имя ), и спросил маму -мама очём ты думаешь? мама ответила: -я хочу научить твою сестру убираться и чтобы она не была такой ленивой? вскоре мама чуть - чуть посидев в кресле придумала: - Я расскажу ей сказку про ленивых!!! сказала она сама себе. Через некоторое время мама пришла в комнату дочки. В это время девочка читала книжку,но в комнате был большой беспорядок. Мама расказвла своей дочке интересную сказку,и дочка поняла из сказки то что надо не ленится а трудится