Мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш за это она заплатила 1890 тг. ско??ько тенге стоит 1 кг, 4 кг и 5 кг фруктов?

Математика

Мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш за это она заплатила 1890 тг. ско??ько тенге стоит 1 кг, 4 кг и 5 кг фруктов?

Автор: Гость