Мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш за это она заплатила 1890 тг. ско??ько тенге стоит 1 кг, 4 кг и 5 кг фруктов?
Математика
Мама купила по одинаковой цене 5 кг яблок и 4 кг груш за это она заплатила 1890 тг. ско??ько тенге стоит 1 кг, 4 кг и 5 кг фруктов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1890:9=210 это цена 1 килограмма Цена четырех 210х4=840 Цена пяти 210х5=1050
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