В кружке рисования 8 девочек, а мальчиков на 2меньше. Поставь вопрос так,чтобы зада??а решалась двумя действиями, и реши её.
Математика
В кружке рисования 8 девочек, а мальчиков на 2меньше. Поставь вопрос так,чтобы зада??а решалась двумя действиями, и реши её.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
краски для рисования было 10 детей девочки составляли четыре пятых Этого числа Сколько мальчиков и сколько девочек
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