Доведите биологическую необходимость возникновения кровоносной системы?
Биология
Доведите биологическую необходимость возникновения кровоносной системы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровеносная система предназначенна для переноса крови, доставки кровью кислорода клеткам и тканям, переноса полезных веществ. Т.к. кровь является жидкой средой организма, жизнь без нее не возможна. Отсутствие кровообращения приводит к некрозу тканей.
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