Доведите биологическую необходимость возникновения кровоносной системы?

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Кровеносная система предназначенна для переноса крови, доставки кровью кислорода клеткам и тканям, переноса полезных веществ. Т.к. кровь является жидкой средой организма, жизнь без нее не возможна. Отсутствие кровообращения приводит к некрозу тканей.