За 7днів 3 столяри полагодили 210 стільців. Скільки стільців відремонтував за день кожен столяр, якщо продуктивність праці у них була однакова

Математика

За 7днів 3 столяри полагодили 210 стільців. Скільки стільців відремонтував за день кожен столяр, якщо продуктивність праці у них була однакова

Автор: Гость