За 7днів 3 столяри полагодили 210 стільців. Скільки стільців відремонтував за день кожен столяр, якщо продуктивність праці у них була однакова

Математика
За 7днів 3 столяри полагодили 210 стільців. Скільки стільців відремонтував за день кожен столяр, якщо продуктивність праці у них була однакова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)210:3=70(ст)Один за сім днів 2)70:7=10(ст)Один за один день Відповідь 10 стільців за день  Вроде так
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