(программирование паскаль) помогите пожалуйста! C клавиатуры вводится целое число. Вывести на экран: следующее число, удвоенное значение числа, квадрат числа, куб числа, квадратный корень числа.
Информатика
(программирование паскаль) помогите пожалуйста! C клавиатуры вводится целое число. Вывести на экран: следующее число, удвоенное значение числа, квадрат числа, куб числа, квадратный корень числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a:integer; begin write('a = '); readln(a); writeln('следующее число = ',a+1); writeln('удвоенное значение числа = ',2*a); writeln('квадрат числа = ',a*a); writeln('куб числа = ',a*a*a); writeln('квадратный корень числа = ',sqrt(a)); end. Пример: a = 16 следующее число = 17 удвоенное значение числа = 32 квадрат числа = 256 куб числа = 4096 квадратный корень числа = 4
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