Решите пожалуйста систему уравнений: {X^2+y^2=41, {xy=20;
Алгебра
Решите пожалуйста систему уравнений: {X^2+y^2=41, {xy=20;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови) х²+у²=41 и ху=20 х²+у²=41 и х=20/y (20/y)²+y²=41 400/y²+y²=41 400+y⁴/y²=41 400+y⁴=41y² y⁴-41y²+400=0 y²=b b²-41b+400=0 D=(-41)²-4·1·400=81 b1,2=41±9/2 b1=25 b2=16 y²1=25 y1=±5 y²2=16 y2=±4 x1=20/±5 x1=±4 x2=20/±4 x2=±5 ответ:±4,±5.
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