Помогите срочно!!! 1 назовите элемент и составьте схему строения атома и электрон??ую формулу.укажите свойства(металическ.,неметаллическ.,амфотерные): находится в 2 группе относительная масса гидроксида 58. 2 .массовая доля ...
Химия
Помогите срочно!!! 1 назовите элемент и составьте схему строения атома и электрон??ую формулу.укажите свойства(металическ.,неметаллическ.,амфотерные): находится в 2 группе относительная масса гидроксида 58. 2 .массовая доля металла с порядковым номером 11 составе нитрата равна: А 12 % Б27% В54% Г60% 3 .укажите тип хим.связи и составте электронные схемы образования соединений: А. CH4- Б.N2- В.CaS- тип связи 1 2 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвечу то, что знаю. 2. Б 3. А-ковалентная полярная Б-ковалентная неполярная В-ионная
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