Помогите. Если человек не прислушивается к голосу своей совести, то...что будет?
Русский язык
Помогите. Если человек не прислушивается к голосу своей совести, то...что будет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То он может много что испортить есле не послушать совесть
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