Объясни, в каком значении употреблено сочетание слов "точка зрения" в отрывке: " Ва?? только нужно поменять свою точку зрения. Правда эта точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой середине неба. Но есди одна...

Гость: Гость:

Точка зрения-ваше понятие,ваша мысль вам только нужно поменять свою точку зрения- вам нужно поменять свою мысль Но если однажды вы достигнете её, то страх высоты навсегда пройдёт"-но если вы покарите и переборите свой страх вы перестанете бояться! . Правда эта точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой середине неба-даже не знаю простите)