Объясни, в каком значении употреблено сочетание слов "точка зрения" в отрывке: " Ва?? только нужно поменять свою точку зрения. Правда эта точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой середине неба. Но есди одна...
Литература
Объясни, в каком значении употреблено сочетание слов "точка зрения" в отрывке: " Ва?? только нужно поменять свою точку зрения. Правда эта точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой середине неба. Но есди однажды вы достигнете ее, то страх высоты навсегда пройдет"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка зрения-ваше понятие,ваша мысль вам только нужно поменять свою точку зрения- вам нужно поменять свою мысль Но если однажды вы достигнете её, то страх высоты навсегда пройдёт"-но если вы покарите и переборите свой страх вы перестанете бояться! . Правда эта точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой середине неба-даже не знаю простите)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Эта страна расположена в южном полушарии. Когда в Британии полночь, там – полдень следующего дня. Многие люди приехали туда жить еще в конце 16 век...
Информатика
На Pascal. Задача по Информатике: Дана последовательность из 16 чисел(числа вводятс?? с клавиатуры). Подсчитать количество чисел оканчивающихся...