1 --- 3 часть сколько будет если 1 отрезок 6 см сколько будет второй должен быть меньше первого
Математика
1 --- 3 часть сколько будет если 1 отрезок 6 см сколько будет второй должен быть меньше первого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 от 6 будет 2 см, первый 6 см второй 2 см
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