Урожайность земляники у фермера 70 г с одной сотке сколько соток земли отведено у него про землянику если он собрался 1 час к 75 летию без друга 135 кг земляники урожайность земляники у фермера 70 килограмм в одной сотке сколь...

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Урожайность земляники у фермера 70 г с одной сотке сколько соток земли отведено у него про землянику если он собрался 1 час к 75 летию без друга 135 кг земляники урожайность земляники у фермера 70 килограмм в одной сотке сколько соток земли отведены у него под землянику если он сорвал С одного участка 75 килограмм из другого 135 килограмм земляники

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