Урожайность земляники у фермера 70 г с одной сотке сколько соток земли отведено у него про землянику если он собрался 1 час к 75 летию без друга 135 кг земляники урожайность земляники у фермера 70 килограмм в одной сотке сколь...
Математика
Урожайность земляники у фермера 70 г с одной сотке сколько соток земли отведено у него про землянику если он собрался 1 час к 75 летию без друга 135 кг земляники урожайность земляники у фермера 70 килограмм в одной сотке сколько соток земли отведены у него под землянику если он сорвал С одного участка 75 килограмм из другого 135 килограмм земляники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75+135=210(кг) 210:70=3(сотки), 3 сотки отведены под землянику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Обществознание