Урожайность земляники у фермера 70 г с одной сотке сколько соток земли отведено у него про землянику если он собрался 1 час к 75 летию без друга 135 кг земляники урожайность земляники у фермера 70 килограмм в одной сотке сколь...

Математика
Урожайность земляники у фермера 70 г с одной сотке сколько соток земли отведено у него про землянику если он собрался 1 час к 75 летию без друга 135 кг земляники урожайность земляники у фермера 70 килограмм в одной сотке сколько соток земли отведены у него под землянику если он сорвал С одного участка 75 килограмм из другого 135 килограмм земляники
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75+135=210(кг) 210:70=3(сотки), 3 сотки отведены под землянику.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Допоможіть скласти речення з таким словом розм'якнути
Ответить
Химия
Помогите решить Задание 2 1-3 задание не нужно решать 1 вариант
Ответить
Русский язык
Укажите разряды местоимений упр488
Ответить
Обществознание
К какой власти относится председатель правительства
Ответить
Математика
Как решить пример 504-47,9+(58,7-49) столбиком в и г(г тоже надо столбиком) зарание спасибо
Ответить