На Pascal. Задача по Информатике: Дана последовательность из 16 чисел(числа вводятс?? с клавиатуры). Подсчитать количество чисел оканчивающихся на шесть.
Информатика
На Pascal. Задача по Информатике: Дана последовательность из 16 чисел(числа вводятс?? с клавиатуры). Подсчитать количество чисел оканчивающихся на шесть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n, i, count: integer; begin count := 0; for i := 1 to 16 do begin read(n); if n mod 10 = 6 then count := count + 1; end; writeln(count); end.
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