На Pascal. Задача по Информатике: Дана последовательность из 16 чисел(числа вводятс?? с клавиатуры). Подсчитать количество чисел оканчивающихся на шесть.

Информатика

На Pascal. Задача по Информатике: Дана последовательность из 16 чисел(числа вводятс?? с клавиатуры). Подсчитать количество чисел оканчивающихся на шесть.

Автор: Гость