На Pascal. Задача по Информатике: Дана последовательность из 16 чисел(числа вводятс?? с клавиатуры). Подсчитать количество чисел оканчивающихся на шесть.

Информатика
На Pascal. Задача по Информатике: Дана последовательность из 16 чисел(числа вводятс?? с клавиатуры). Подсчитать количество чисел оканчивающихся на шесть.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var  n, i, count: integer; begin   count := 0;  for i := 1 to 16 do   begin    read(n);    if n mod 10 = 6 then count := count + 1;   end;  writeln(count); end.
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