Решите пожалуйста,если можно распишите!
Алгебра
Решите пожалуйста,если можно распишите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)8 (рквадрат-3) б)с квадрат (4сквадрат-12-3с) в)хв пятой у в пятой (х квадрат- у квадрат) г)уz (14 у квадрат + 35z)
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