На каком каблуке можно ходить по школе семикласснице?
Технология
На каком каблуке можно ходить по школе семикласснице?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-3 см, больше не нужно. Вообще по школе более 5 не приемлемо
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