Какой частью речи является слово должен?
Русский язык
Какой частью речи является слово должен?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего составной глагол. Обычно слово "должен" сочетается с еще одним глаголом.Например: Должен учить, должен стараться. Так вот эти сочетания ( должень учить) являются составными глаголами
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