За 9 часов по течению реки теплоход проходит тот же путь,что за 11 часов против тече??ия.найдите собственную скорость теплохода,если скорость течения реки 2 км / ч

Математика

За 9 часов по течению реки теплоход проходит тот же путь,что за 11 часов против тече??ия.найдите собственную скорость теплохода,если скорость течения реки 2 км / ч

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