За 9 часов по течению реки теплоход проходит тот же путь,что за 11 часов против тече??ия.найдите собственную скорость теплохода,если скорость течения реки 2 км / ч
Математика
За 9 часов по течению реки теплоход проходит тот же путь,что за 11 часов против тече??ия.найдите собственную скорость теплохода,если скорость течения реки 2 км / ч
Ответ(ы):
Гость:
Х-скорость теплохода х+2 скорость потечению х-2 скорость против течения 9(х+2)=11(х-2) 9Х+18=11х-22 18+22=11х-9х 40=2х х=20км/ч
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