...-тозбайттын тон. ...-түби тірлік. ...-бала талпынған құстай малдардын жалгасын т??бу керек

Қазақ тiлi
...-тозбайттын тон. ...-түби тірлік. ...-бала талпынған құстай малдардын жалгасын т??бу керек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Ақыл -тозбайтын тон. 2. Еңбек-түбі бірлік 3.Талапты -бала талпынған құстай
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