...-тозбайттын тон. ...-түби тірлік. ...-бала талпынған құстай малдардын жалгасын т??бу керек
Қазақ тiлi
...-тозбайттын тон. ...-түби тірлік. ...-бала талпынған құстай малдардын жалгасын т??бу керек
Ответ(ы):
Гость:
1. Ақыл -тозбайтын тон. 2. Еңбек-түбі бірлік 3.Талапты -бала талпынған құстай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Прочитай.Вставь пропущенные буквы.Выпиши глаголы 1 и 2 склонения.Закончи текст. Т??хо дремлет бор зелёный, и в серебре лесных озёр ещё стройней е...
Английский язык