Прочитай.Вставь пропущенные буквы.Выпиши глаголы 1 и 2 склонения.Закончи текст. Т??хо дремлет бор зелёный, и в серебре лесных озёр ещё стройней его коло(н/нн)ы.Влажным теплом веет весенняя ночь над селом. Солнце весеннее с дож...

Русский язык
Прочитай.Вставь пропущенные буквы.Выпиши глаголы 1 и 2 склонения.Закончи текст. Т??хо дремлет бор зелёный, и в серебре лесных озёр ещё стройней его коло(н/нн)ы.Влажным теплом веет весенняя ночь над селом. Солнце весеннее с дождем строят радугу вдвоём.Ясным утром на тихом пруде резво ласточки реют кругом.На солнце светлая река трепещет радостно,смеётся.
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Гость:
Колонна. Склонения - это относится к сущ.
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