Решите примеры: 5,683 * 57 = ? ;2,483 * 380 =?; 36,36 : 18 =? ;45 : 17 =? ;
Математика
Решите примеры: 5,683 * 57 = ? ;2,483 * 380 =?; 36,36 : 18 =? ;45 : 17 =? ;
Ответ(ы):
Гость:
5,683*57=323, 931 2,483*380=943,54 36,36:18=2,02 45:17=2,65
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