Помогите. Точка А лежит на стороне МР, а точка В на стороне РК треугольника МРК, так что МК ll AB. Найти длину отрезка АВ, если МР=24, МК=20,АР=18.

Геометрия

Помогите. Точка А лежит на стороне МР, а точка В на стороне РК треугольника МРК, так что МК ll AB. Найти длину отрезка АВ, если МР=24, МК=20,АР=18.

Автор: Гость