Помогите. Точка А лежит на стороне МР, а точка В на стороне РК треугольника МРК, так что МК ll AB. Найти длину отрезка АВ, если МР=24, МК=20,АР=18.
Геометрия
Помогите. Точка А лежит на стороне МР, а точка В на стороне РК треугольника МРК, так что МК ll AB. Найти длину отрезка АВ, если МР=24, МК=20,АР=18.
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