Помогите пожалуйста не могу не как решить

Математика
Помогите пожалуйста не могу не как решить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала считаем клетки .их 77 штук а потом надо умножить на 4 ( так как площадь 1 квадрата 2*2=4) решение : 77*4=308 м^2 ответ 308м^2 ВОТ И ВСЕ
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