Помогите пожалуйста не могу не как решить
Математика
Помогите пожалуйста не могу не как решить
Ответ(ы):
Гость:
Сначала считаем клетки .их 77 штук а потом надо умножить на 4 ( так как площадь 1 квадрата 2*2=4) решение : 77*4=308 м^2 ответ 308м^2 ВОТ И ВСЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! Почему немецкое командование планировало начать войну с СССР весной-в начале лета? Ваша гипотеза.Найдите исторические ош...
Математика
(решите задачи) В школьную столовую привезли 30 упаковок с минеральной водой, по 6 б??тылок в каждой упаковке, и несколько упаковок с соком, по 8 б...
Математика