Choose a wrong word. I don't beleive in goats. a) I don't b) beleive c) goats

Английский язык
Choose a wrong word. I don't beleive in goats. a) I don't b) beleive c) goats
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"beleive" не пишется .А пишется "Believe" eще должно быть не "dont" ,a "am not"
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