Весь путь 56 км турист прошёл 5\8 скоко турист прошёл

Математика
Весь путь 56 км турист прошёл 5\8 скоко турист прошёл
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Гость:
Весь путь 56 км турист прошёл 58 скоко турист прошёл56 * 5/8 = 35 км
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