За день птенец болотной крачки съедает 234 мошки,а лягушонок-321 мошку.На сколько мошек больше съедает лягушонок,чем птенец болотной крачки,за 3 дня?
Математика
За день птенец болотной крачки съедает 234 мошки,а лягушонок-321 мошку.На сколько мошек больше съедает лягушонок,чем птенец болотной крачки,за 3 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)321-234= 87 за 1 день 2) 87×3=261 за три дня Ответ за три дня лягушонок съедает на 261 мошку больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Алгебра
Решите уравнение, распишите решение (если можно то на листке). Вообщем подробно и понятно объясните как решить и само решение
Русский язык