За день птенец болотной крачки съедает 234 мошки,а лягушонок-321 мошку.На сколько мошек больше съедает лягушонок,чем птенец болотной крачки,за 3 дня?

Математика
За день птенец болотной крачки съедает 234 мошки,а лягушонок-321 мошку.На сколько мошек больше съедает лягушонок,чем птенец болотной крачки,за 3 дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)321-234= 87 за 1 день 2) 87×3=261 за три дня Ответ за три дня лягушонок съедает на 261 мошку больше
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