За день ученик прочитал 9/13 книги. Это на 25 страниц больше, чем половина книги. Скол??ко всего страниц в книге?

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130 Пусть страниц x Значит 9/13*x=x/2+25 Дальше сам справишься?) ладно держи 9x/13-x/2=25 Общий знаменатель 26 (18x-13x)/26=25 5x/26=25 5x=26*25 5x=650 x=130 Проверка 9/13 книги это (9*130)/13=(9*10)/1=90 Половина книги 130/2=65 65+25=90 90=90 P.S. Не забывайте поставить Спасибо и оставить заслуженную оценку если вам помог мой ответ. Благодарю.