За два дня рабочий сделал 76 деталей сколько деталей он изготовил за пятидневную р??бочую неделю при такой жэ производительности труда
Математика
За два дня рабочий сделал 76 деталей сколько деталей он изготовил за пятидневную р??бочую неделю при такой жэ производительности труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76 / 2 = 38 - количество деталей в день 38 * 5 = 190 Ответ: 190 деталей.
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