За два дня рабочий сделал 76 деталей сколько деталей он изготовил за пятидневную р??бочую неделю при такой жэ производительности труда

Математика

За два дня рабочий сделал 76 деталей сколько деталей он изготовил за пятидневную р??бочую неделю при такой жэ производительности труда

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