За это 15 БАЛЛОВ в ответе должно получится 0,5 решите пж по действиям пж
Математика
За это 15 БАЛЛОВ в ответе должно получится 0,5 решите пж по действиям пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(19/2) / 1,9=19/2 / 19/10= 19/2 * 10/19= 10/2=5! 2) 5-21/5=25/5-21/5=4/5 3)2.32* 15/29= 232/10 * 15/29= 8/10 * 15= 12 4) 12+4/5=60/5+4/5=64/5 5) 4/5 / 64/5= 4/5 * 5/64= 4/64=1/16 6) 6+15/2=12/2+15/2=27/2 7)27/2 /15= 27/2 * 1/15= 27/30 8) 22/15+1/3=22/15+5/15=27/15 9)27/15 * 5=135/15=9 10)27/30 / 9=27/30 * 1/9 = 3/30=1/10 11) 1/16+1/10=10/160+16/160=26/160=13/80
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