Разрешите уравнения , учитывая четность второго коэффициента: 5x^2+26x-24=0

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Найдем дискриминант квадратного уравнения:D = b² - 4ac = 26² - 4·5·(-24) = 676 + 480 = √1156=34Так как дискриминант больше нуля то, квадратное уравнение имеет два действительных корня:x1 = (-26 - 34)/2*5 = -60/10 = -6x2 = (-26 + 34) 2·5 = 8/10= 0.8ответ(-6 ; 0,8)