Что образуется на дне болота из за гниения остатков растений и других организмов
Окружающий мир
Что образуется на дне болота из за гниения остатков растений и других организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уголь и торф -- топливо, образующееся по мере накопления и разложения останков животных и растений. Ввиду того, что на планете жизнь состоит из углерода, естественным остатком живых организмов будет углерод. Который будет спрессован со временем и может послужить добытчикам как ископаемое топливо. Из ниоткуда ничего не появляется, и никуда ничего не исчезает :)
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