Вставь пропущенные буквы подчеркни словарные слова вставь нужные числительные в считалку

Русский язык
Вставь пропущенные буквы подчеркни словарные слова вставь нужные числительные в считалку
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Гость:
Картинку в студию!:D.
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