Напишите сочинение на свободную тему (миниатюра)
Русский язык
Напишите сочинение на свободную тему (миниатюра)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть подруга она очень хорошо рисует миниатюру. Она меня учит рисовать миниатюру. Мы с ней обычно рисуем белой гелевой ручкой иди белой гуашью. Мы рисуем трудные рисунки.
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