Кого и санкт петербуржский скульпторов называли Фидиен 19 века?
Обществознание
Кого и санкт петербуржский скульпторов называли Фидиен 19 века?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новерно то что нужно Архитекту́ра Санкт-Петербу́рга, в особенности его исторического центра, представляет собой созданный в XVIII—XX веках один из самых выдающихся по выразительности архитектурных столичных комплексов. На территории России Санкт-Петербург стал первым крупным современным городом, на территории Европы — самой молодой столицей. Особенностями архитектуры Санкт-Петербурга являются продуманная регулярность застройки, соразмерность городских ансамблей, учёт влияния неброской природной среды, гармоничная полифония различных архитектурных стилей, сочетание регионального и столичного менталитета, вовлечение загородных анклавов в единую агломерацию.
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