Объясните значение заимствованных слов путём подбора синонимов или синонимичных словосочетаний. Лозунг, актуальный, шеф, брошюра, имитация, традиция, атеист, банкротство, триумф, атлет.
Русский язык
Объясните значение заимствованных слов путём подбора синонимов или синонимичных словосочетаний. Лозунг, актуальный, шеф, брошюра, имитация, традиция, атеист, банкротство, триумф, атлет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лозунг - выкрик, краткое выражение, актуальный - современный, насущный, шеф-начальник, брошюра-проспект, книжечка, имитация-подделка, копирование, традиция - норма, обычай, атеист-неверующий, отрицающий все правила, банкротство-упадок, разорение, триумф-победа, торжество, успех, атлет- спортсмен, силач, гиревик, штангист
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