1)Прочитайте.Объясните правописание пропущенных букв.Найдите прилагательные в сравнительной и превосходной степени,объясните,как образованы эти формы. Детство к...нчилось.Очень жаль,что всю прел...сть детства мы н...чинаем пон...
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1)Прочитайте.Объясните правописание пропущенных букв.Найдите прилагательные в сравнительной и превосходной степени,объясните,как образованы эти формы. Детство к...нчилось.Очень жаль,что всю прел...сть детства мы н...чинаем понимать,когда делаемся взросл...ми.В детстве все было другим.Светл...ми и чист...ми глазами мы смотрели на мир,и все нам к...залось гораздо более ярк...м. Ярче было солнце,сильнее запах полей,громче был гром,обильнее дожди и выше трава.И шире было человеч...ское сер...це,острее горе и в тысячу раз загад...чнее была земля,родная земля-самое в...ликолепное,что нам дано для жизн... .Ее мы должны возделывать,береч... и охр...нять всеми силами своего сущ...ства. 2)Найдите в первом абзаце прилагательное,которое употребляется в роли существительного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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